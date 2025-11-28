Генеральный штаб ВСУ сообщает о поражении ключевых объектов врага, включая Саратовский НПЗ и аэродром Саки.

ВСУ поразили НПЗ в Саратове

В ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российского агрессора, чтобы снизить его военно-экономический потенциал.

Саратовский НПЗ (Саратовская область, РФ), производящий более 20 видов нефтепродуктов.

В частности бензины, дизельное горючее, мазут, серу задействованные для обеспечения потребностей оккупационной армии, испытал серию попаданий.

После взрывов в районе предприятия наблюдался пожар, результаты уточняются.

Удар по аэродрому Саки

На аэродроме Саки (Новофедоровка, временно оккупированная АР Крым) поражены несколько объектов ПВО.

В частности, системы Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления противовоздушной обороны противника уничтожен ангар с беспилотниками Орион и Форпост.

Также под удар попали командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль КамАЗ. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.

Силы обороны продолжают все меры по взорванию военно-экономического потенциала российских оккупантов и вынуждению России прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, накануне сообщалось об атаке дронов на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

АО Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефть.

