ВСУ поразили Саратовский НПЗ и аэродром Саки – Генштаб
- ВСУ нанесли удары по важным объектам врага, направленным на снижение его военно-экономического потенциала.
- Под удары попали инфраструктура, военная техника и средства противовоздушной обороны противника.
- Огневые действия происходили на территории РФ, Крыма и временно оккупированных областей Донбасса.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о поражении ключевых объектов врага, включая Саратовский НПЗ и аэродром Саки.
ВСУ поразили НПЗ в Саратове
В ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам российского агрессора, чтобы снизить его военно-экономический потенциал.
Саратовский НПЗ (Саратовская область, РФ), производящий более 20 видов нефтепродуктов.
В частности бензины, дизельное горючее, мазут, серу задействованные для обеспечения потребностей оккупационной армии, испытал серию попаданий.
После взрывов в районе предприятия наблюдался пожар, результаты уточняются.
Удар по аэродрому Саки
На аэродроме Саки (Новофедоровка, временно оккупированная АР Крым) поражены несколько объектов ПВО.
В частности, системы Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления противовоздушной обороны противника уничтожен ангар с беспилотниками Орион и Форпост.
Также под удар попали командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль КамАЗ. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме этого, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Результаты уточняются.
Силы обороны продолжают все меры по взорванию военно-экономического потенциала российских оккупантов и вынуждению России прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, накануне сообщалось об атаке дронов на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
АО Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефть.