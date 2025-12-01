Макрон попросить Сі Цзіньпіна змусити РФ до припинення вогню в Україні
- Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Пекіна планує звернутися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для досягнення припинення вогню в Україні.
- Стало відомо, що ще планує французька сторона обговорити з Пекіном під час візиту 3-5 грудня.
Президент Франції Еммануель Макрон попросить лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Російську Федерацію, щоб домогтися припинення вогню в Україні.
Прохання Макрона до Сі Цзіньпіна щодо припинення вогню
З таким проханням Макрон хоче звернутися до Сі Цзіньпіна під час свого візиту до Китаю, повідомляє телеканал BFMTV.
За інформацією журналістів, Макрон прибуде в Пекін у середу, 3 грудня. Він пробуде там до п’ятниці, 5 грудня. Це його четвертий державний візит до Китаю з моменту вступу на посаду президента Франції.
Під час поїздки Макрон має намір ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні, а також докласти зусиль для відновлення рівноваги в торгівельних відносинах між Китаєм та Європою.
Очільник французької дипломатії Жан-Ноель Барро зазначив, що вони розраховують на Китай, який є постійним членом Ради Безпеки, щоб він вплинув на Росію, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін нарешті зважився на перемир’я.
Напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що цей тиждень може бути вирішальним для України. На її думку, Росія не бажає миру, тому необхідно зробити Україну якомога сильнішою.