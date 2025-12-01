Президент Франції Еммануель Макрон попросить лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Російську Федерацію, щоб домогтися припинення вогню в Україні.

Прохання Макрона до Сі Цзіньпіна щодо припинення вогню

З таким проханням Макрон хоче звернутися до Сі Цзіньпіна під час свого візиту до Китаю, повідомляє телеканал BFMTV.

За інформацією журналістів, Макрон прибуде в Пекін у середу, 3 грудня. Він пробуде там до п’ятниці, 5 грудня. Це його четвертий державний візит до Китаю з моменту вступу на посаду президента Франції.

Зараз дивляться

Під час поїздки Макрон має намір ще раз попросити Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб домогтися припинення вогню в Україні, а також докласти зусиль для відновлення рівноваги в торгівельних відносинах між Китаєм та Європою.

Очільник французької дипломатії Жан-Ноель Барро зазначив, що вони розраховують на Китай, який є постійним членом Ради Безпеки, щоб він вплинув на Росію, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін нарешті зважився на перемир’я.

Напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що цей тиждень може бути вирішальним для України. На її думку, Росія не бажає миру, тому необхідно зробити Україну якомога сильнішою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.