Атакован порт в Темрюке Краснодарского края: там бушует пожар
- В Краснодарском крае РФ после атаки горит порт Темрюк.
- В порту находится терминал по перегрузке нефтепродуктов.
В Краснодарском крае атакован Темрюкский морской торговый порт, сообщают местные жители.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Атака на Темрюкский порт: что известно
По словам очевидцев, после атаки на порт в Темрюке загорелись резервуары с топливом.
Известно, что в порту Темрюк действует морской терминал по перевалке нефтепродуктов — там принимают, хранят и отгружают нефтепродукты.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку дронов на порт Темрюк.
