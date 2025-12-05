В Краснодарском крае атакован Темрюкский морской торговый порт, сообщают местные жители.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Атака на Темрюкский порт: что известно

По словам очевидцев, после атаки на порт в Темрюке загорелись резервуары с топливом.

Сейчас смотрят

Известно, что в порту Темрюк действует морской терминал по перевалке нефтепродуктов — там принимают, хранят и отгружают нефтепродукты.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку дронов на порт Темрюк.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.