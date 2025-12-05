У Краснодарському краї атаковано Темрюкський морський торговельний порт, повідомляють місцеві жителі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Атака на Темрюкський порт: що відомо

За словами очевидців, після атаки на порт у Темрюку загорілися резервуари з паливом.

Відомо, що в порту Темрюк діє морський термінал з перевантаження нафтопродуктів — там приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку дронів на порт Темрюк.

— В результаті атаки БПЛА пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. Для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, персонал евакуйовано, — йдеться в повідомленні оперативного штабу.

За інформацією ASTRA, ймовірно горить газовий термінал.

Порт Темрюк на карті

Морський порт Темрюк розташований на Таманському півострові в Краснодарському краї. Через цей портовий комплекс проходять різні вантажі, зокрема скраплений вуглеводневий газ (СВГ), а також різні нафтові продукти.

На сайті юридичної особи порту зазначено, що основним видом діяльності порту Темрюк є перевалювання зернових, наливних вантажів, надання в оренду виробничих потужностей та складів.

Нагадаємо, що морський порт у російському Туапсе припинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку після атаки українських дронів 2 листопада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

