Атаковано порт у Темрюку Краснодарського краю: там вирує пожежа
- У Краснодарському краї РФ після атаки горить порт Темрюк.
- У порту знаходиться термінал із перевантаження нафтопродуктів.
У Краснодарському краї атаковано Темрюкський морський торговельний порт, повідомляють місцеві жителі.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Атака на Темрюкський порт: що відомо
За словами очевидців, після атаки на порт у Темрюку загорілися резервуари з паливом.
Відомо, що в порту Темрюк діє морський термінал з перевантаження нафтопродуктів — там приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти.
Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив атаку дронів на порт Темрюк.
— В результаті атаки БПЛА пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. Для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає, персонал евакуйовано, — йдеться в повідомленні оперативного штабу.
За інформацією ASTRA, ймовірно горить газовий термінал.
Порт Темрюк на карті
Морський порт Темрюк розташований на Таманському півострові в Краснодарському краї. Через цей портовий комплекс проходять різні вантажі, зокрема скраплений вуглеводневий газ (СВГ), а також різні нафтові продукти.
На сайті юридичної особи порту зазначено, що основним видом діяльності порту Темрюк є перевалювання зернових, наливних вантажів, надання в оренду виробничих потужностей та складів.
Нагадаємо, що морський порт у російському Туапсе припинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку після атаки українських дронів 2 листопада.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 381-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.