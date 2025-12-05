ЗСУ б’ють по тилу РФ: знищено установки на трьох НПЗ та інфраструктуру морського порту
Сили оборони України пошкодили Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
Ураження Сизранського НПЗ та морського порту в РФ: деталі
Зазначається, що удари по інфраструктурі Росії українські оборонці нанесли у ніч проти 5 грудня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу агресора.
Йдеться, зокрема, про ураження Темрюцького морського порту в Краснодарському краї РФ, де відвантажують зріджений природний газ та хімічні вантажі, а також навалочні та насипні вантажі.
Повідомляється, що росіяни задіюють його у забезпеченні російської окупаційної армії.
Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею, ступінь завданих збитків уточнюється.
– Окрім того, були уражені потужності нафтопереробного заводу Сизранський у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора, – сказано в повідомленні.
У Генштабі додали, що ще одне влучання БпЛА зафіксовано на території заводу з подальшою пожежею, попередньо – пошкоджена одна з установок НПЗ.
Крім іншого, вдалось підтвердити результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ.
За останніми даними, там пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Оборонці повідомляють, що станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.
– Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, – підсумували в Генштабі.
Раніше повідомлялося про атаку дронів на Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
АТ Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи Роснефть.