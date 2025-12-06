У ніч проти 6 грудня безпілотник атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Це вже дев’ятий подібний інцидент упродовж цього року.

Про атаку повідомив телеграм-канал Astra.

Атака на НПЗ у Рязані: що відомо

Жителі Рязані та області вночі чули вибухи, а губернатор регіону Павло Малков заявив, що внаслідок удару виникли пожежі, утім постраждалих немає.

Зараз дивляться

За аналізом відео, яке оприлюднила Astra, ураження отримав саме Рязанський НПЗ.

Вказується, що відстань від місця зйомки до осередку загоряння становить 500–800 метрів.

За даними Astra, від початку 2025 року підприємство атакували щонайменше дев’ять разів.

Рязанський НПЗ є одним із ключових у Росії: він виробляє паливо різних марок, дизель, скраплені гази та інші продукти, щороку забезпечуючи близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу, який використовується, зокрема, у ВКС РФ.

Паралельно у передмісті Воронежа через “падіння уламків” БпЛА було пошкоджено лінію електропередачі, повідомив губернатор Олександр Гусєв.

Він зазначив, що постраждалих немає. Згодом Гусєв уточнив, що у Воронежі внаслідок атаки постраждали дах АЗС, фасад і скління школи, багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

У ще одному районі пошкоджень зазнали кілька житлових будівель та гараж із транспортом.

Також, за його словами, руйнування зафіксовані в низці муніципалітетів.

Нагадаємо, наередодні Сили оборони України пошкодили Сизранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї.

Йдеться, зокрема, про ураження Темрюцького морського порту в Краснодарському краї РФ, де відвантажують зріджений природний газ та хімічні вантажі, а також навалочні та насипні вантажі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.