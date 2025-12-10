Євросоюз дуже близький до розв’язання питання фінансування України у 2026 та 2027 роках коштом репараційної позики із заморожених російських активів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на президента Європейської ради Антоніу Кошту.

Репараційна позика Україні

Нагадаємо, що 23 жовтня лідери Євросоюзу пообіцяли надавати фінансування Україні протягом наступних двох років, оскільки війна триває, а фінансова допомога США вичерпується.

На саміті 18 грудня в Брюсселі лідери ЄС мають вирішити, як виконати свою обіцянку. Якщо ж не домовляться, то переговори триватимуть допоки угоди не укладуть.

Зазначається, що для ЄС найкращим способом продовження фінансування оборони України є використання близько €210 млрд ($244,15 млрд) активів Центробанку РФ, заморожених в Європі після нападу Росії на Україну в 2022 році.

Попри згоду багатьох країн щодо використання російських активів для допомоги Україні, цей проєкт не є простим. Найбільше побоювань у Бельгії, де зберігається більшість заморожених коштів. Брюссель хоче отримати від інших країн ЄС гарантії, що вони розділять будь-які фінансові наслідки у разі успішного оскарження Росією цієї схеми.

— Зараз ми доопрацьовуємо правові та технічні рішення, які могла б підтримати кваліфікована більшість держав-членів ЄС. Я думаю, що ми дуже близькі до знаходження рішення, – наголосив Кошта.

Він вважає, що на саміті 18 грудня країни ухвалять відповідне рішення.

Відомо, що Єврокомісія хоче видати Україні репараційний кредит у розмірі до €165 млрд, попросивши всі установи ЄС, які мають російські кошти, обміняти їх на облігації ЄС з рейтингом ААА, випущені Єврокомісією. Потім ці кошти перерахують Україні частинами протягом наступних двох років.

Бельгія хоче, щоб інші країни G7 (Велика Британія, Канада та Японія) розподілили ризик. 25 листопада прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про готовність Лондона разом з ЄС надати фінансову підтримку Україні на основі вартості заморожених активів РФ.

Британське видання The Guardian 8 грудня написало, що Лондон готовий передати 8 млрд фунтів активів, заморожених у Великій Британії, для підтримки України.

Канада в жовтні заявила, що також розгляне такий варіант фінансування допомоги Україні.

ЗМІ повідомляли, що Японія нібито відкинула прохання Брюсселя запровадити плани щодо використання грошей від російських суверенних активів, які зберігаються в бельгійському банку Euroclear. Та згодом Токіо спростувало цю інформацію.

Джерело : Reuters

