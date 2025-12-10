Трамп провел переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем по Украине

Президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером , президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу переговоров по Украине.

Как отмечает Bloomberg, разговор Трампа с европейскими лидерами прошел тогда, когда союзники Украины готовились направить в Белый дом пересмотренные предложения по возможному мирному соглашению с Россией.

Издание пишет, что между странами ведутся переговоры по трем документам. Первый представляет собой общую рамочную программу по прекращению войны, второй касается гарантий безопасности для Киева, а третий посвящен восстановлению Украины.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновленный “мирный план” по завершению войны России против Украины пока еще не передан Соединенным Штатам. Над документом продолжают работать советники.

В частности, Sky News сообщало, что встреча лидеров Европы по мирному плану пройдет 15 декабря. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что европейские интересы безопасности должны быть защищены.

