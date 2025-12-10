Президент США Дональд Трамп мав розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем з приводу переговорів щодо України.

Трамп провів переговори зі Стармером, Макроном та Мерцем щодо України

Як зазначає Bloomberg, розмова Трампа з європейськими лідерами пройшла тоді, коли союзники України готувалися направити до Білого дому переглянуті пропозиції щодо можливої ​​мирної угоди з Росією.

Видання пише, що між країнами ведуться переговори щодо трьох документів. Перший є загальною рамковою програмою з припинення війни, другий стосується гарантій безпеки для Києва, а третій присвячений відновленню України.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлений “мирний план” щодо завершення війни Росії проти України поки що не передано Сполученим Штатам. Над документом продовжують працювати радники.

Зокрема, Sky News повідомляло, що зустріч лідерів Європи щодо мирного плану пройде 15 грудня. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що європейські інтереси безпеки повинні бути захищені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.