Країни Євросоюзу планують прискорено ухвалити закон про безстрокове блокування активів РФ на €210 млрд, щоб не допустити можливості накладення вето з боку Угорщини на найближчому саміті ЄС.

Про це з посиланням на власні джерела пише Financial Times.

Безстрокова заморозка активів РФ у ЄС: що відомо

Офіційні особи, знайомі з цими планами, стверджують, що поспішні зусилля з ухвалення законодавства, що передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямовані на захист впливу Брюсселя в мирних переговорах щодо війни в Україні під керівництвом США.

Так, дипломати, що займаються цим законодавством, бачать перевагу в швидкому відокремленні спірного питання про заморожування активів від дискусій про надання Києву позики з використанням російських активів.

Водночас у публікації вказують, що Угорщина та деякі інші країни ЄС можуть бути незадоволені подібним рішенням.

Європейська комісія минулого тижня запропонувала використати €210 млрд іноземних активів РФ для фінансування кредиту для Києва. Спершу Україна отримає €90 млрд, які виплатять протягом наступних двох років.

Щоб схема кредитування запрацювала, активи треба заморозити на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, для продовження яких потрібна одностайна згода усіх 27 країн-членів союзу.

Тим часом Угорщина виступає проти будь-якого продовження допомоги Україні та регулярно погрожує накладенням вето на продовження санкцій.

Європейські посадовці побоюються, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан виконає свою погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти РФ.

Для того щоб обійти цей ризик, Єврокомісія може використати свої надзвичайні повноваження, за допомогою яких зазвичай відбувається боротьба з економічними кризами.

Так, санкції на активи РФ на невизначений термін можуть накласти відповідно до статті 122 договорів ЄС. Їх можна схвалити без одностайного погодження членів, використавши голоси більшості з них, що дозволить обійти потенційні вето.

Очікується, що це питання можуть узгодити на саміті 18-19 грудня.

Раніше сім держав написали листа керівництву ЄС про необхідність надати Україні репатріаційну позику. Серед головних противників у цьому питанні все ще залишається уряд Бельгії та Угорщина.

Джерело : Financial Times

