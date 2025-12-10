ЄС хоче безстроково заморозити російські активи, щоб обійти вето Орбана – FT
- ЄС готує закон про безстрокове блокування €210 млрд російських активів, щоб уникнути можливого вето Угорщини.
- Заморожені активи планують використати як основу для репараційної позики Україні, яку Віктор Орбан намагається заблокувати.
Країни Євросоюзу планують прискорено ухвалити закон про безстрокове блокування активів РФ на €210 млрд, щоб не допустити можливості накладення вето з боку Угорщини на найближчому саміті ЄС.
Про це з посиланням на власні джерела пише Financial Times.
Безстрокова заморозка активів РФ у ЄС: що відомо
Офіційні особи, знайомі з цими планами, стверджують, що поспішні зусилля з ухвалення законодавства, що передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямовані на захист впливу Брюсселя в мирних переговорах щодо війни в Україні під керівництвом США.
Так, дипломати, що займаються цим законодавством, бачать перевагу в швидкому відокремленні спірного питання про заморожування активів від дискусій про надання Києву позики з використанням російських активів.
Водночас у публікації вказують, що Угорщина та деякі інші країни ЄС можуть бути незадоволені подібним рішенням.
Європейська комісія минулого тижня запропонувала використати €210 млрд іноземних активів РФ для фінансування кредиту для Києва. Спершу Україна отримає €90 млрд, які виплатять протягом наступних двох років.
Щоб схема кредитування запрацювала, активи треба заморозити на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, для продовження яких потрібна одностайна згода усіх 27 країн-членів союзу.
Тим часом Угорщина виступає проти будь-якого продовження допомоги Україні та регулярно погрожує накладенням вето на продовження санкцій.
Європейські посадовці побоюються, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан виконає свою погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти РФ.
Для того щоб обійти цей ризик, Єврокомісія може використати свої надзвичайні повноваження, за допомогою яких зазвичай відбувається боротьба з економічними кризами.
Так, санкції на активи РФ на невизначений термін можуть накласти відповідно до статті 122 договорів ЄС. Їх можна схвалити без одностайного погодження членів, використавши голоси більшості з них, що дозволить обійти потенційні вето.
Очікується, що це питання можуть узгодити на саміті 18-19 грудня.
Раніше сім держав написали листа керівництву ЄС про необхідність надати Україні репатріаційну позику. Серед головних противників у цьому питанні все ще залишається уряд Бельгії та Угорщина.