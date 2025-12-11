Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с критикой Стратегии национальной безопасности США. Она заявила, что Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию.

Об этом она заявила в четверг, 11 декабря, через несколько дней после того, как президент США критически высказался о Европе.

Фон дер Ляйен ответила на критику Трампа

— Когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, должны граждане этой страны… Это суверенитет избирателей, и его нужно защищать… Никто другой не имеет права вмешиваться, без каких-либо исключений, — сказала она в интервью во время гала-мероприятия Politico 28 в Брюсселе.

Так президент Еврокомиссии ответила на вопрос о Стратегии национальной безопасности США.

Документ, который был обнародован на прошлой неделе, вызвал возмущение в Европе.

В стратегии США утверждается, что Европа стоит перед «цивилизационным исчезновением», которое может произойти в течение следующих 20 лет.

Этот нарратив хорошо воспринимается европейскими ультраправыми лидерами, в частности премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также в России.

Стратегия нацбезопасности США также критикует европейские усилия по ограничению влияния ультраправых партий, называя такие шаги политической цензурой, и говорит о “росте сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских наций”.

Фон дер Ляйен отметила, что именно это является одной из причин, почему ЕС предложил Щит демократии, призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством онлайн, в частности во время выборов.

Отношения Европы и США изменились

Глава Еврокомиссии добавила, что всегда имела “очень хорошие рабочие отношения” с президентами США, и “это также касается сегодняшнего президента”.

Однако она подчеркнула, что Европе стоит сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.

— От всего сердца я являюсь убежденной трансатлантисткой. Но что важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским Союзом, что мы осознаем свою силу и что мы работаем с теми вызовами, которые у нас есть, — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что отношения ЕС и США изменились.

— Почему? Потому что мы меняемся. И очень важно помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте отстаивать единую Европу. Это наша задача… смотреть на себя и гордиться собой, — сказала она под аплодисменты аудитории.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Европу. Он назвал ЕС группой государств, которые возглавляют “слабые люди”.

— Я думаю, что они слабые. Я думаю, что они не знают, что делать. Европа не знает, что делать, — сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров ЕС.

