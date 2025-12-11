Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з критикою Стратегії національної безпеки США. Вона заявила, що Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію.

Про це вона заявила у четвер, 11 грудня, через кілька днів після того, як президент США критично висловлювався про Європу.

Фон дер Ляєн відповіла на критику Трампа

– Коли йдеться про вибори, вирішувати, хто буде лідером країни, мають громадяни цієї країни… Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати… Ніхто інший не має права втручатися, без жодних винятків, – сказала вона в інтерв’ю під час гала-заходу Politico 28 у Брюсселі.

Так президентка Єврокомісії відповіла на питання щодо Стратегії національної безпеки США.

Документ, що був оприлюднений минулого тижня, спричинив обурення є Європі.

У стратегії США стверджується, що Європа повстала перед “цивілізаційним зникненням”, що може відбутися упродовж наступних 20 років.

Цей наратив добре сприймається європейськими ультраправими лідерами, зокрема прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а також у Росії.

Стратегія нацбезпеки США також критикує європейські зусилля з обмеження впливу ультраправих партій, називаючи такі кроки політичною цензурою, і говорить про “зростання спротиву нинішній траєкторії Європи всередині європейських націй”.

Фон дер Ляєн зазначила, що саме це є однією з причин, чому ЄС запропонував Щит демократії, покликаний посилити боротьбу з іноземним втручанням онлайн, зокрема під час виборів.

Відносини Європи та США змінилися

Керівниця Єврокомісії додала, що завжди мала “дуже хороші робочі стосунки” з президентами США, і “це також стосується сьогоднішнього президента”.

Однак вона наголосила, що Європі варто зосередитися на собі, а не порівнювати себе з іншими.

– Від щирого серця я є переконаною трансатлантисткою. Але що є важливим? Важливо те, що… ми пишаємося тим, що є Європейським Союзом, що ми усвідомлюємо свою силу і що ми працюємо з тими викликами, які маємо, – сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що відносини ЄС та США змінилися.

– Чому? Тому що ми змінюємося. І дуже важливо пам’ятати: яка наша позиція? У чому наша сила? Давайте працювати над цим. Давайте пишатися цим. Давайте відстоювати єдину Європу. Це наше завдання… дивитися на себе і пишатися собою, – сказала вона під оплески аудиторії.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував Європу. Він назвав ЄС групою держав, які очолюють “слабкі люди”.

– Я думаю, що вони слабкі. Я думаю, що вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити, – сказав Трамп, маючи на увазі президентів і прем’єр-міністрів ЄС.

