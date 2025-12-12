Рада Євросоюзу ухвалила рішення, яке тимчасово забороняє передачу іммобілізованих активів Центрального банку РФ назад до Росії.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС у п’ятницю, 12 грудня.

Рада ЄС заборонила передачу активів РФ Центробанку Росії

– Рада ЄС сьогодні вирішила тимчасово заборонити будь-які передачі іммобілізованих активів Центрального банку Росії назад до Росії. Це рішення було прийнято в терміновому порядку, щоб обмежити шкоду для економіки Союзу, – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС уточнили, що без такої заборони “будь-які додаткові ресурси будуть безпосередньо використані Росією для фінансування її військової агресії проти України з серйозними наслідками для економіки ЄС та його держав-членів”.

– Це посилить ризик ескалації гібридної воєнної діяльності, спрямованої проти держав-членів та на території ЄС, тим самим поглиблюючи економічні труднощі в Союзі. Це також ризикує продовжити та посилити економічну невизначеність і вимагатиме більшої фіскальної відповіді від держав-членів, – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ухвалений регламент тимчасово забороняє будь-яку пряму чи непряму передачу активів або резервів Центробанку Росії чи будь-якої юридичної особи, організації або органу, який діє від імені або за вказівкою Центробанку РФ, наприклад Російського фонду національного добробуту.

– Ці заходи є тимчасовими та повинні зберігатися доти, доки надання Росії значних фінансових та інших ресурсів для продовження її дій у контексті війни агресії проти України створює або загрожує створити серйозні економічні труднощі в межах Союзу та держав-членів, а також доки зберігається ризик подальшого серйозного погіршення економічної ситуації в Союзі та державах-членах, – деталізується в пресрелізі.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії в Європі, щоб Угорщина та Словаччина, уряди яких дружні до РФ, не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

