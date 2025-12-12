Центральний банк Росії у п’ятницю, 12 жовтня, подав позов у Москві проти бельгійської компанії Euroclear, де зберігаються більшість заморожених російських активів, які ЄС хоче використати для фінансування допомоги Україні.

Про це пише Politico.

РФ подала позов проти Euroclear через заморожені активи

Позов подано за кілька днів до важливого саміту Європейської ради, на якому лідери ЄС ймовірно чинитимуть тиск на Бельгію, щоб розблокувати мільярди євро російських активів для підтримки великого кредитного пакету для Києва.

Зараз дивляться

– У зв’язку з незаконними діями депозитарію Euroclear, що завдають збитків Банку Росії, та з огляду на механізми, які офіційно розглядає Європейська комісія щодо прямого або непрямого використання активів Банку Росії без його згоди, Банк Росії подає позов до Московського арбітражного суду проти депозитарію Euroclear для відшкодування завданих збитків, – йдеться у заяві Центробанку РФ.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс у п’ятницю у Брюсселі заявив міністрам фінансів блоку:

– Можемо очікувати, що Росія й надалі буде ініціювати спекулятивні судові процеси, щоб завадити ЄС дотримуватися міжнародного права та ухвалити юридичне зобов’язання Росії компенсувати Україні завдані нею збитки… Наша пропозиція є юридично міцною та повністю відповідає законодавству ЄС і нормам міжнародного права, – наголосив він.

Бельгія виступає проти використання суверенних російських активів через побоювання, що в майбутньому країна може бути змушена повернути ці гроші Москві.

Близько €185 млрд заморожених російських активів перебувають під управлінням Euroclear, бельгійського фінансового депозитарію, ще близько € 25 млрд розкидано по приватних банківських рахунках у різних країнах ЄС.

Euroclear від коментарів утрималася.

Євросоюз заморозив активи Росії

11 грудня посли ЄС передали Європейській комісії надзвичайні повноваження для постійного блокування російських державних активів.

Такий крок означатиме, що активи залишатимуться заблокованими, доки Кремль не виплатить Україні репарації після війни, що значно зменшує ймовірність того, що проросійські країни, як-от Угорщина чи Словаччина, повернуть заморожені кошти Росії.

Хоча російські суди мають обмежені повноваження, щоб змусити передати євро чи доларові активи Euroclear, що зберігаються в Бельгії, вони можуть вживати заходів у відповідь проти балансів Euroclear у російських фінансових установах.

У 2024 році Європейська комісія запровадила юридичний механізм для компенсації Euroclear збитків у Росії через дотримання західних санкцій – фактично нейтралізуючи економічні наслідки російських репресивних заходів.

Нагадаємо, 12 грудня Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії в Європі, щоб Угорщина та Словаччина не могли перешкодити використанню їх для підтримки України.

Рада ЄС також ухвалила рішення, яке тимчасово забороняє передачу заморожених активів Центробанку РФ назад до Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.