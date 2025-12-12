У п’ятницю, 12 грудня, Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії в Європі, щоб Угорщина та Словаччина (уряди обох країн дружні до РФ) не могли перешкодити використанню мільярдів євро для підтримки України.

Про це повідомляє Associated Press.

– Застосувавши спеціальну процедуру, призначену для економічних надзвичайних ситуацій, ЄС заблокував активи доти, доки Росія не відмовиться від війни проти України і не компенсує сусідній країні значні збитки, яких вона завдала протягом майже чотирьох років, – вказується у повідомленні.

Президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що європейські лідери у жовтні взяли на себе зобов’язання “утримувати російські активи в замороженому стані, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує завдані збитки. Сьогодні ми виконали це зобов’язання”.

Це важливий крок, який дозволить лідерам ЄС на саміті наступного тижня обговорити, як використати десятки мільярдів євро активів Російського центрального банку для гарантування величезного кредиту, щоб допомогти Україні задовольнити фінансові та військові потреби протягом наступних двох років.

– Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026–27 роки, – додав Кошта, який головуватиме на саміті 18 грудня.

Цей крок також унеможливлює використання активів, загальна вартість яких оцінюється у €210 млрд ($247 млрд), у будь-яких переговорах про припинення війни без схвалення Європи.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий союзник президента Росії Володимира Путіна в Європі, звинуватив Єврокомісію, яка підготувала це рішення, у “систематичному порушенні європейського права”.

Реакція Угорщини та Словаччини

Переважна більшість коштів, близько €193 млрд ($225 млрд) станом на кінець вересня, зберігається в Euroclear, бельгійській фінансовій кліринговій палаті.

Гроші були заморожені в рамках санкцій, які ЄС наклав на Росію через війну, розпочату 24 лютого 2022 року.

Ці санкції мають поновлюватися кожні шість місяців, і для цього потрібне схвалення всіх 27 країн-членів.

Угорщина та Словаччина виступають проти надання додаткової підтримки Україні.

Рішення, прийняте в п’ятницю на основі положень договору ЄС, що дозволяють блоку захищати свої економічні інтереси в надзвичайних ситуаціях, унеможливлює для цих країн блокування продовження санкцій та полегшує використання активів.

Орбан заявив у соціальних мережах, що “верховенство права в Європейському Союзі добігає кінця, а європейські лідери ставлять себе вище за правила”.

– Європейська комісія систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжити війну в Україні, війну, яку явно неможливо виграти, – написав він.

Орбан додав, що Угорщина “зробить все, що в її силах, щоб відновити законний порядок”.

У листі до Кошти словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що відмовиться підтримати будь-які кроки, які “передбачають покриття військових витрат України на найближчі роки”.

Він попередив, що “використання заморожених російських активів може безпосередньо загрожувати мирним зусиллям США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України”.

