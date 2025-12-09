Сегодня, 9 декабря, Папа Римский Лев XIV принял на аудиенции в резиденции в Кастель-Гандольфо президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-центр Святого Престола.

Папа Римский принял Владимира Зеленского

Во время беседы, которая была посвящена войне в Украине, Папа Лев XIV подчеркнул необходимость продолжения диалога по прекращению боевых действий.

Он также пожелал, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и прочному миру в Украине.

Также во время аудиенции Владимир Зеленский и Папа Римский обсудили вопрос возвращения военнопленных и необходимость возвращения семьям незаконно вывезенных в РФ украинских детей.

