В субботу, 13 декабря, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. Украинской стороне передали 114 граждан, среди которых — украинцы, которые удерживались на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Беларусь передала Украине 114 гражданских граждан

Мероприятие было проведено в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Оно стало результатом переговоров с белорусской стороной — по запросу и при содействии американских партнеров, а также в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

— Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы — гражданские лица, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы, — отмечено в сообщении.

Кроме того, Украине были переданы граждане Беларуси, которые были заключены в тюрьму по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания.

Среди них — известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

— Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию, будут доставлены в Польшу и Литву, — говорится в сообщении.

В Коордштабе подчеркнули, что нынешняя мера по возвращению гражданских лиц является примером эффективной совместной работы Украины и США.

— Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу, — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на родину из Беларуси вернутся пять украинцев.

Напомним, 22 ноября Коордштаб по вопросам обращения с пленными вернул 31 гражданина Украины, которые ранее удерживались в Беларуси.

Самому старшему освобожденному украинцу – 58 лет, самой молодой украинке – 18.

