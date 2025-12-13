Беларусь передала Украине 114 гражданских, среди них — политические деятели и украинцы
- Между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц, в рамках которого Украине передали 114 граждан.
- Среди освобожденных - украинцы, задержанные в Беларуси и обвиненные в работе на украинские спецслужбы. Самому младшему из них 25 лет.
- В рамках мероприятия были также освобождены политические заключенные - граждане Беларуси.
В субботу, 13 декабря, между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. Украинской стороне передали 114 граждан, среди которых — украинцы, которые удерживались на территории Республики Беларусь.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
Беларусь передала Украине 114 гражданских граждан
Мероприятие было проведено в рамках ранее достигнутых договоренностей.
Оно стало результатом переговоров с белорусской стороной — по запросу и при содействии американских партнеров, а также в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
— Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы — гражданские лица, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы, — отмечено в сообщении.
Кроме того, Украине были переданы граждане Беларуси, которые были заключены в тюрьму по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания.
Среди них — известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.
— Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию, будут доставлены в Польшу и Литву, — говорится в сообщении.
В Коордштабе подчеркнули, что нынешняя мера по возвращению гражданских лиц является примером эффективной совместной работы Украины и США.
— Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу, — говорится в сообщении.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на родину из Беларуси вернутся пять украинцев.
Напомним, 22 ноября Коордштаб по вопросам обращения с пленными вернул 31 гражданина Украины, которые ранее удерживались в Беларуси.
Самому старшему освобожденному украинцу – 58 лет, самой молодой украинке – 18.