Питання політичних в’язнів є дуже важливим для України – саме з огляду на це ухвалюються рішення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 14 грудня, коментуючи звільнення політичних в’язнів із Білорусі.

Зеленський про звільнення політв’язнів із Білорусі

– На рівні розвідок спілкувалися країни. Далі керівник ГУР Кирило Буданов звернувся до мене. Сказав, що білоруси готові віддати політичних в’язнів, не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Європейського Союзу. Але якщо я підтримаю, готові передати через Україну, – сказав Зеленський.

Президент відповів, що, безумовно, Україна готова підтримати та прийняти політв’язнів із Білорусі.

– Тому що питання політв’язнів важливе. Там є і громадяни України. Безумовно, треба забирати і своїх, і білоруських політв’язнів. Саме таким чином ухвалюються у нас рішення, – наголосив глава держави.

13 грудня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що відбувся захід із повернення цивільних осіб між Україною та Білоруссю.

Стало відомо, що українській стороні передали 114 громадян, серед яких – українці, яких утримували на території Республіки Білорусь.

