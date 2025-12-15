Сьогодні, 15 грудня, Європейська рада ввела санкції проти п’яти осіб та чотирьох організацій, діяльність яких підтримує тіньовий флот Росії.

Про це повідомляється на сайті Європейська ради.

Санкції проти тіньового флоту РФ

До санкційного переліку внесли бізнесменів, які прямо чи опосередковано пов’язані з російськими компаніями Роснефть і Лукойл. Усі вони є значним джерелом доходів для Росії. Крім того, вони контролюють судна, що приховано перевозять російську сиру нафту або нафтопродукти.

Так, санкції зачепили судноплавні компанії, що базуються в ОАЕ, В’єтнамі та Росії, які володіють або управляють танкерами тіньового флоту Росії.

Санкції передбачають замороження активів, а громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти. Окремим особам до того ж заборонили в’їзд або транзит через держави ЄС.

На сьогодні санкції охопили понад 2 600 осіб та суб’єктів господарювання.

