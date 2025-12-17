Американські сенатори внесли до Сенату двопартійний законопроєкт Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає накладення санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії.

Про це написала посолка України в США Ольга Стефанішина у Facebook.

Санкції проти російської нафти

Даний законопроєкт запропонували сенатори-республіканці Девід МакКормік та Джардж Гастед, а також сенатори-демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс.

Автори законопроєкту наголошують, що купівля російської нафти допомагає фінансувати війну проти України, а країни, компанії та фінансові посередники, які сприяють продажу нафти з РФ, мають розуміти, що ризикують втратити доступу до фінансової системи США.

За словами Стефанішиної, законопроєкт передбачає посилення санкцій на нафтові доходи Москви.

— У разі ухвалення президент США Дональд Трамп буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти, — наголосила амбасадорка.

Перелік осіб та компаній, які підпадуть під санкції, формуватиме міністр фінансів США після консультацій з держсекретарем.

Ольга Стефанішина зауважила, що запропонований законопроєкт вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку України у Сенаті США щодо подальшого економічного тиску на Російську Федерацію.

Нагадаємо, на початку листопада Сполучені Штати ввели санкції проти двох російських нафтових компаній Лукойл та Роснефть.

У жовтні США оголосили новий пакет санкцій проти російських корпорацій Роснефть і Лукойл. Під санкції також потрапили 36 дочірніх компаній двох великих корпорацій.

Компанія Лукойл погодилася продати закордонне підрозділ Lukoil International GmbH після введення санкцій США проти компанії.

