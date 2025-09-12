12 сентября польский Сейм принял закон, согласно которому социальную помощь будут получать только те беженцы из Украины, кто имеет официальную работу. Исключение составят люди с инвалидностью.

Об этом сообщает РАР.

За закон проголосовали 227 депутатов, 194 были против, а семь воздержались.

Проект закона о проверке права на выплаты помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом был разработан после того, как в конце августа президент Кароль Навроцкий сообщил, что не подписал поправку к закону о социальной помощи украинцам.

Свое решение президент мотивировал тем, что помощь 800+ должны получать только те украинцы, которые работают в Польше.

800+ для иностранцев

Теперь право на эти выплаты будут иметь те, кто трудоустроен в Польше, дети учатся в польских школах. Исключение предусмотрено для лиц с инвалидностью. Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы, что означает, что в 2025 году это будет 2333 злотых (26 525 грн).

Государство ежемесячно будет проверять, трудоустроены ли иностранцы, имеющие право на социальные выплаты. Если в данном месяце иностранец не работал, выплату приостановят.

Государство также будет проверять в реестре главного командира Пограничной службы, не выехал ли данный иностранец из Польши.

Для лучшей идентификации иностранцев, претендующих на соцвыплаты, и их детей будет введено обязательное получение номера PESEL. При присвоении PESEL также будет проверяться пребывание детей на территории Польши.

Польський герб, 100 злотих

25 августа сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся продления социальных выплат для беженцев из Украины.

