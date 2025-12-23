Китай розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтних пускових установках і не демонструє готовності до переговорів щодо контролю над озброєннями.

Пекін продовжує нарощувати ядерний потенціал та паралельно опрацьовує військові сценарії захоплення Тайваню.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт Пентагону, з яким ознайомилися журналісти.

Китай розгорнув понад 100 нових ядерних ракет

У документі йдеться, що Китай розгорнув понад 100 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 у шахтах поблизу кордону з Монголією.

Ці об’єкти є найновішими серед подібної інфраструктури. Раніше Міністерство оборони США вже повідомляло про існування цих шахт, однак без уточнення кількості ракет, розміщених у них.

Згідно зі звітом, станом на 2024 рік ядерний арсенал КНР оцінювався приблизно у 600 боєголовок.

Хоча темпи їх виробництва дещо знизилися порівняно з попередніми роками, загальний курс на нарощування залишається незмінним.

За прогнозами американських військових, до 2030 року Китай може мати понад 1000 ядерних боєголовок.

Некомерційна організація Bulletin of the Atomic Scientists підтверджує, що саме Китай нині найшвидше серед ядерних держав модернізує та розширює свій ядерний арсенал.

– Ми продовжуємо спостерігати відсутність у Пекіна бажання вживати заходів або проводити більш комплексні переговори з контролю над озброєннями, – наголошується у звіті Пентагону.

Окремий розділ документа присвячений ситуації навколо Тайваню. Аналітики Міноборони США зазначають, що “Китай розраховує бути готовим до війни з островом і перемоги в ній до кінця 2027 року”.

Один із можливих сценаріїв передбачає масований обстріл Тайваню з відстані 1500–2000 морських миль. У звіті підкреслюється, що велика кількість таких ударів може “серйозно ускладнити та порушити присутність США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні”, що має ключове значення для системи стримування.

У відповідь посольство Китаю у Вашингтоні відкинуло звинувачення, заявивши, що КНР нібито дотримується “оборонної ядерної стратегії”, “утримує свої сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки”, та дотримується мораторію на ядерні випробування.

Звіт Пентагону з’явився на тлі заяв президента США Дональда Трампа про підготовку плану денуклеаризації Росії та Китаю.

Його також оприлюднили менш ніж за два місяці до завершення дії договору СНО-3 – останньої чинної угоди між США та Росією щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Документ, який обмежує кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць для кожної сторони, був продовжений у 2021 році Джо Байденом і Володимиром Путіним на п’ять років і не передбачає подальшої пролонгації.

Експерти застерігають, що після завершення дії договору у лютому 2026 року світ може зіткнутися з неконтрольованою тристоронньою гонкою ядерних озброєнь за участю США, Росії та Китаю.

