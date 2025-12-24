Папа Римский Лев XIV призвал к введению хотя бы 24 часов мира на Рождество.

Об этом понтифик заявил 23 декабря во время общения с журналистами в Кастель-Гандольфо, сообщает Vatican News.

Папа Римский Лев XIV об отказе РФ от рождественского перемирия

Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что его глубоко огорчает решение Москвы не поддержать инициативу прекращения боевых действий в праздничные дни, особенно на фоне массированных российских ударов по Украине в последние часы.

Обращаясь накануне Рождества, Лев XIV призвал всех людей доброй воли соблюдать хотя бы один день мира.

— Я снова обращаюсь с просьбой ко всем людям доброй воли — соблюдать хотя бы в день рождения Спасителя 24 часа мира, — сказал Папа.

Он выразил надежду, что этот призыв будет услышан и станет шагом к более широкому прекращению насилия не только в Украине, но и в мире.

Ранее инициативу рождественского перемирия уже публично поддержали европейские лидеры и Украина.

В частности, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа вместе с партнерами будет обращаться к России с предложением хотя бы временного прекращения боевых действий на период Рождества.

Он подчеркнул, что российские удары все чаще направлены по гражданской инфраструктуре, детским садам и школам, что является проявлением террора против мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, отметив, что Киев готов поддержать любой формат прекращения огня, в том числе и энергетическое перемирие.

По его словам, идею рождественского ceasefire поддерживают также Соединенные Штаты, однако реализация договоренностей напрямую зависит от политической воли России и дальнейшей проработки соответствующих документов.

