Папа Римський Лев XIV закликав до запровадження хоча б 24 годин миру на Різдво.

Про це понтифік заявив 23 грудня під час спілкування з журналістами у Кастель-Гандольфо, інформує Vatican News.

Папа Римський Лев XIV про відмову РФ від різдвяного перемир’я

Папа Римський Лев XIV наголосив, що його глибоко засмучує рішення Москви не підтримати ініціативу припинення бойових дій у святкові дні, особливо на тлі масованих російських ударів по Україні в останні години.

Звертаючись напередодні Різдва, Лев XIV закликав усіх людей доброї волі дотриматися хоча б одного дня миру.

— Я знову звертаюся з проханням до всіх людей доброї волі — дотриматися хоча б у день народження Спасителя 24 годин миру, — сказав Папа.

Він висловив сподівання, що цей заклик буде почутий і стане кроком до ширшого припинення насильства не лише в Україні, а й у світі.

