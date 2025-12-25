Приїзд чинного понтифіка Папи Римського Лева XIV до України може відбутися у майбутньому, однак для цього необхідна спільна робота дипломатичних і церковних структур та чітке розуміння мети візиту.

Про це заявив Апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас, в інтерв’ю РБК-Україна.

Візит Папи до України: що відомо

За словами архієпископа, питання приїзду Папи Римського до України обговорювалося ще навесні 2022 року — під час оборони Маріуполя.

Зараз дивляться

Тоді розглядався можливий візит Папи Франциска у разі, якщо це могло б сприяти порятунку захисників міста.

Кульбокас наголосив, що попередній понтифік був готовий приїхати до України, коли бачив реальну можливість надати конкретну допомогу.

— Якщо ця ідея була б реалістичною, він був готовий приїхати, — зазначив архієпископ.

Говорячи про нинішнього Папу Льва XIV, нунцій наголосив, що його візит є можливим, однак має бути наповнений не лише символізмом, а й конкретним духовним змістом.

Архієпископ пояснив, що для реалізації візиту необхідно напрацювати чіткі ініціативи та проєкти, аби приїзд понтифіка був важливим не лише для України, а й для всього світу.

Він також визнав, що безпекові чинники залишаються ключовою перепоною.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявляв, що план його візиту до Києва вже підготовлений, однак реалізувати його наразі складно через війну та питання безпеки.

Понтифік наголошував, що сподівається відвідати Україну, коли для цього з’являться реальні умови.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.