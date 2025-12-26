Президент США вважає, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським цієї неділі пройде добре.

Дональд Трамп також додав, що будь-яка мирна угода між Україною та Росією потребує його схвалення.

Трамп про зустріч з Зеленським

Напередодні недільної зустрічі з українським лідером Трамп поспілкувався з виданням Politico.

За словами президента США, він є остаточним арбітром усіх рішень щодо мирного врегулювання конфлікту.

– Він (Володимир Зеленський. – Ред.) нічого не має, доки я цього не затверджу. Подивимось, що в нього є, – заявив американський президент.

Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у Флориді у неділю, 28 грудня.

Президент України планує представити 20-пунктовий рамковий план миру, який передбачає, серед іншого, створення демілітаризованої зони та обговорення гарантій безпеки з боку США.

Трамп висловив обережну позицію щодо нової ініціативи Зеленського і не поспішає її підтримувати, зазначивши при цьому, що очікує продуктивної розмови.

– Я думаю, що зустріч пройде добре. Добре піде й із Путіним, – додав він і уточнив, що планує невдовзі поговорити з російським диктатором.

Ця заява Трампа пролунала після того, як Зеленський поспілкувався зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером та назвав цю розмову “позитивною”.

Президент США також повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає США на цих вихідних.

– До мене приїдуть Зеленський і Нетаньягу. Вони всі приходять і знову демонструють повагу до нашої країни, – наголосив Трамп.

Що обговорюватимуть президенти України та США

Під час зустрічі Зеленський обговорюватиме гарантії безпеки, управління ЗАЕС та контроль над Донбасом, на який претендує РФ.

Пропозиція України щодо демілітаризованої зони передбачає виведення російських військ з відповідного району Донецької області, якщо Україна зробить аналогічний крок.

Зараз Росія не демонструє готовності йти на компроміс і вимагає повного контролю над регіоном, що підкреслює значну розбіжність позицій сторін.

Проте Трамп зауважив, що економіка РФ перебуває під серйозним тиском.

– Їхня економіка у важкому стані, дуже важкому, – наголосив президент США.

