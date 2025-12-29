Трамп поговорив із Путіним: диктатор розповів про “удар” по його резиденції
- Президент США Дональд Трамп провів нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Путін пожалівся Трампу, що нібито дрони атакували його резиденцію в Новгородській області.
Американський президент Дональд Трамп телефоном поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Це вже друга розмова із Путіним за два дні.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.
Чергова розмова Трампа з Путіним
Керолайн Левітт назвала розмову Трампа та Путіна позитивною, хоча деталей не розповіла.
Нагадаємо, що першу розмову з Путіним Дональд Трамп провів 28 грудня. Говорили понад годину.
Своєю чергою у Кремлі повідомили, що Дональду Трампу Путін повідомив про атаку дронів на його президентську резиденцію. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Трампа начебто був шокований, коли Путін розповів про атаку.
Путін повідомив, що він все ще хоче співпрацювати зі Сполученими Штатами над мирною угодою, але атака змусила переглянути російську позицію, заявив радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Нагадаємо, що очільник російського МЗС Сергій Лавров розповів про нібито українську атаку на резиденцію Путіна у Новгородській області. Лавров пригрозив Україні ударом у відповідь.
Президент Володимир Зеленський назвав заяву Лаврова черговою брехнею, якою росіяни хочуть виправдати наступні удари по Україні, зокрема по Києву.
За словами Зеленського, цілком ймовірно, що окупанти атакуватимуть державні будівлі.