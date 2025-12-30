Член Палаты представителей США Дон Бейкон раскритиковал президента Дональда Трампа за его реакцию на заявления российских властей о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Об этом сообщает The Hill.

Что заявили в Конгрессе США

Республиканец от штата Небраска подчеркнул, что администрация Белого дома должна сначала проверять факты, прежде чем делать публичные выводы, особенно когда речь идет о заявлениях Кремля.

— Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин — известный бесстыдный лжец, — заявил Дон Бейкон.

Его слова прозвучали после того, как Дональд Трамп прокомментировал сообщение России о якобы атаке дронов, заявив, что был “очень разгневан” этой информацией, и назвав возможную атаку “неуместной” в нынешний момент.

В то же время президент США признал, что доказательства причастности Украины к этому инциденту еще проверяются, и отметил, что ситуация повлияла на подход Вашингтона к отношениям с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы осуществила атаку на резиденцию Владимира Путина.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные заявления России являются информационной подготовкой к новым вражеским ударам, в частности по государственным зданиям в Киеве.

