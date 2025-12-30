Член Палати представників США Дон Бейкон розкритикував президента Дональда Трампа за його реакцію на заяви російської влади про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області РФ.

Про це повідомляє The Hill.

Що заявили у Конгресі США

Республіканець від штату Небраска наголосив, що адміністрація Білого дому повинна спершу перевіряти факти, перш ніж робити публічні висновки, особливо коли йдеться про заяви Кремля.

Зараз дивляться

— Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін — відомий безсоромний брехун, — заявив Дон Бейкон.

Його слова пролунали після того, як Дональд Трамп прокоментував повідомлення Росії про нібито атаку дронів, заявивши, що був “дуже розлючений” цією інформацією, та назвавши можливу атаку “недоречною” в нинішній момент.

Водночас президент США визнав, що докази причетності України до цього інциденту ще перевіряються, і зазначив, що ситуація вплинула на підхід Вашингтона до відносин із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито здійснила атаку на резиденцію Володимира Путіна.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що подібні заяви Росії є інформаційною підготовкою до нових ворожих ударів, зокрема по державних будівлях у Києві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.