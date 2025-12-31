Органы власти Эстонии и Финляндии тесно сотрудничают и активно обмениваются информацией о повреждении подводного кабеля в Финском заливе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Повреждение кабеля в Финском заливе: что известно

Маргус Тсахкна уточнил, что связь в Эстонии полностью обеспечивается другими кабелями, и все услуги продолжают предоставляться без перебоев.

В свою очередь местное издание err.ee пишет, что компания Elisa сообщила об обнаруженном в среду утром повреждении кабельного соединения связи между Финляндией и Эстонией в Финском заливе, в экономической зоне Эстонии.

По сообщению Министерства юстиции и цифровых технологий Эстонии, в последние дни были повреждены четыре кабеля связи, соединяющие Эстонию с зарубежными странами, а также один кабель между островом Хиюмаа и материком.

31 декабря Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило, что компания Elisa обнаружила повреждение кабеля связи между Эстонией и Финляндией около пяти часов утра.

Также известно, что в момент повреждения из экономической зоны Эстонии в экономическую зону Финляндии направлялось судно, которое финская пограничная служба задержала.

Полиция Финляндии начала уголовное расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

Проверяют возможную связь судна с повреждением, а также проводят первичные следственные действия.

В момент задержания у судна якорная цепь находилась в воде.

Полиция Финляндии в среду сообщила, что пограничная служба установила судно, подозреваемое в повреждении кабеля, и в ходе совместной операции с использованием вертолета и патрульного корабля взяла судно под контроль в экономической зоне Финляндии.

Полиция Финляндии находится на связи с Генеральной прокуратурой страны, которая дала разрешение на задержание судна. Дело расследуется в рамках уголовного производства по статьям о причинении тяжкого вреда, покушении на причинение тяжкого вреда и нарушении работы средств связи.

Согласно данным Marinetraffic, задержанное грузовое судно называется Fitburg и ходит под флагом Сент-Китс и Невис.

Судно принадлежит и эксплуатируется турецкой компанией Albros Shipping & Trading, расположенной в Стамбуле. Длина судна составляет 132 метра, водоизмещение – 9900 тонн.

Оно вышло из Санкт-Петербурга и, по данным Marinetraffic, направлялось в Израиль.

По сообщению финской Пограничной службы, его переправили на безопасную якорную стоянку в территориальных водах Финляндии.

Предварительно считается, что речь не идет о судне теневого флота РФ, однако проверки продолжаются.

Вице-канцлер Министерства юстиции и цифровых технологий по вопросам цифровой инфраструктуры и кибербезопасности Тину Грюнберг заявил, что нельзя быть уверенными даже в том, что повреждение кабеля было преднамеренным.

Он считает, что в случае трех из пяти поврежденных подводных кабелей причиной могли стать недавние штормы, или же корабль мог случайно зацепить кабели своим якорем.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждал, что Россия использует танкеры из своего теневого флота не только для обхода нефтяных санкций, но и как платформы для запуска дронов. По данным разведки, таких судов более 500.