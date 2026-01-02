В Иране продолжаются крупнейшие за последние три года массовые акции протеста. По данным СМИ, верифицированы видео, согласно которым силовые структуры начали обстреливать протестующих из оружия, похожего на дробовики.

Об этом пишут BBC, Reuters и WP.

Стрельба по протестующим в Иране: что известно

По данным ВВС, на одном из видео, которое журналисты геолокалировали в южном городе Фаса, видно, как двое полицейских стреляют в протестующих.

– Видео было снято на главной улице в центре города, и на нем видно, как полицейские стреляли в общей сложности семь раз, используя что-то похожее на помповые дробовики, – говорится в сообщении.

Более чем в 700 км оттуда, в западном городе Кухдашт, были подтверждены аналогичные кадры, на которых видно несколько выстрелов, сделанных, вероятно, группой полиции, занимавшейся мобилизацией.

На третьем видео, опубликованном 1 января из города Лордеган, можно увидеть толпу протестующих в масках возле правительственного здания. На заднем плане слышны два громких взрыва, мужчина кричит: “Они стреляют”.

В Reuters добавляют, что государственные иранские СМИ и правозащитные группы сообщили о по меньшей мере шести смертях со среды, в частности об одном мужчине, который, по словам властей, был членом военизированной группировки Басидж, связанной с Корпусом стражей исламской революции.

На видео, подтвержденном Reuters, видны десятки людей, собравшихся перед горящим полицейским участком ночью, время от времени раздавались выстрелы и выкрикивали властям “стыд, стыд”.

В южном городе Захедан, где преобладает меньшинство белуджей Ирана, правозащитная новостная группа Hengaw сообщила, что протестующие скандировали лозунги, в частности “Смерть диктатору”.

В то же время The Washington Post сообщает, что правозащитная организация Хенгав, которая занимается вопросами прав человека, сообщила об убийстве восьми человек, в том числе 15-летнего подростка.

Сообщается, что все погибшие – мужчины, преимущественно в возрасте от 20 до 30 лет.

Иранские власти пока подтвердили только одну смерть – Амирхесама Ходаярифарда, который, по их словам, был членом ополчения Басидж, развернутого для подавления беспорядков.

Представитель судебной власти в провинции Лорестан, где был убит Ходаярифард, заявил, что правительство выявит виновных в этом инциденте и разберется с ними в соответствии с законом.

В то же время он уточнил, что Ходаярифард был протестующим, и что власти давят на его семью, чтобы они заявили, что их сын был членом Басидж. Это может повлиять на возможность родных получить его тело для захоронения.

Это издание также отмечает, что на некоторых видео видно, как силовики стреляют в демонстрантов, и такие действия соответствуют задокументированной схеме прошлых раундов протестов в Иране, особенно в последние годы.

Fifth day of protests in Iran Video shows protesters in Lordegan, in the western Charmahal Bakhtiari province. One of them shouts “They are shooting”. 31.519264, 50.824531@GeoConfirmed pic.twitter.com/Ny4MQiHEdA — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 1, 2026

По данным Amnesty International, по меньшей мере 321 иранец был убит полицией во время массовых протестов в ноябре 2019 года.

Миссия Организации Объединенных Наций по установлению фактов обнаружила, что власти осуществили ненужное и несоразмерное применение смертоносной силы в ответ на протесты 2022 года, вызванные убийством женщины, находившейся под стражей полиции.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран “будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь”.