В Ірані продовжуються найбільші за останні три роки масові акції протесту. За даними ЗМІ, верифіковані відео, згідно яких силові структури почали обстрілювати протестувальників зі зброї, схожої на дробовики.

Про це пишуть BBC, Reuters та WP.

Стрілянина по протестувальниках в Ірані: що відомо

За даними ВВС, на одному з відео, яке журналісти геолокували у південному місті Фаса, видно, як двоє поліцейських стріляють у протестувальників.

– Відео було знято на головній вулиці в центрі міста, і на ньому видно, як поліцейські стріляли загалом сім разів, використовуючи щось схоже на помпові дробовики, – йдеться у повідомленні.

Більш ніж за 700 км звідти, у західному місті Кухдашт, були підтверджені аналогічні кадри, на яких видно кілька пострілів, зроблених, ймовірно, групою поліції, що займалася мобілізацією.

На третьому відео, опублікованому 1 січня з міста Лордеган, можна побачити натовп протестувальників у масках біля урядової будівлі. На задньому плані чути два гучні вибухи, чоловік кричить: “Вони стріляють”.

У Reuters додають, що державні іранські ЗМІ та правозахисні групи повідомили про щонайменше шість смертей з середи, зокрема про одного чоловіка, який, за словами влади, був членом воєнізованого угруповання Басідж, пов’язаного з Корпусом вартових ісламської революції.

На відео, підтвердженому Reuters, видно десятки людей, які зібралися перед палаючою поліцейською дільницею вночі, час від часу лунали постріли та вигукували владі “сором, сором”.

У південному місті Захедан, де переважає меншина белуджів Ірану, правозахисна новинна група Hengaw повідомила, що протестувальники скандували гасла, зокрема “Смерть диктатору”.

У той же час The Washington Post повідомляє, що рганізація з прав людини Хенгав, яка зосереджується на питаннях прав людини, повідомила про вбивство восьми людей, зокрема – 15-річного підлітка.

Повідомляється, що всі загиблі – чоловіки, переважно віком від 20 до 30 років.

Іранська влада поки що підтвердила лише одну смерть – Амірхесама Ходаяріфарда, який, за їхніми словами, був членом ополчення Басідж, розгорнутого для придушення заворушень.

Представник судової влади в провінції Лорестан, де було вбито Ходаяріфарда, заявив, що уряд виявить винних у цьому інциденті та розбереться з ними відповідно до закону.

Водночас він уточнив, що Ходаяріфард був протестувальником, і що влада тисне на його родину, щоб вони заявили, що їхній син був членом Басідж. Це може вплинути на можливість рідних отримати його тіло для поховання.

Це видання також наголошує, що на деяких відео видно, як силовики стріляють у демонстрантів, і такі дії відповідають задокументованій схемі минулих раундів протестів в Ірані, особливо в останні роки.

Fifth day of protests in Iran Video shows protesters in Lordegan, in the western Charmahal Bakhtiari province. One of them shouts “They are shooting”. 31.519264, 50.824531@GeoConfirmed pic.twitter.com/Ny4MQiHEdA — Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) January 1, 2026

За даними Amnesty International, щонайменше 321 іранець був убитий поліцією під час масових протестів у листопаді 2019 року.

Місія Організації Об’єднаних Націй з встановлення фактів виявила, що влада здійснила непотрібне та непропорційне застосування смертельної сили у відповідь на протести 2022 року, спричинені вбивством жінки, яка перебувала під вартою поліції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Іран “стрілятиме і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу”.