Все більше нафтових танкерів уникають заходження до Венесуели через погрози США захоплювати судна, що транспортують нафту, яка фінансує режим президента Ніколаса Мадуро.

Про це 3 січня повідомляє агентство Bloomberg.

Нафтові перевезення через Венесуелу: що відбувається

За інформацією видання, щонайменше сім суден, які прямували до Венесуели, змінили курс або зупинилися у відкритому морі.

Зараз дивляться

До них приєдналися ще чотири танкери, які розвернулися після того, як у середині грудня американські військові взяли під контроль судно Skipper.

Судна, які нині уникають вод Карибського басейну, здатні перевозити до 12,4 млн барелів сирої нафти.

Наслідки для нафтової галузі Венесуели

Через скорочення експорту резервуари для зберігання нафти у Венесуелі переповнюються, що змушує державну компанію Petroleos de Venezuela зупиняти окремі нафтові свердловини.

У ключовому нафтовидобувному регіоні Оріноко виробництво 29 грудня впало на 25% порівняно з показниками середини місяця.

За даними агентства президент США Дональд Трамп звинуватив Венесуелу у використанні нафтових доходів для фінансування злочинної діяльності, зокрема наркоторгівлі та тероризму.

У межах кампанії тиску американські військові захопили два нафтові танкери — Skipper і Centuries, які нині перебувають біля узбережжя Техасу.

Влада Венесуели заперечила ці звинувачення, назвавши дії США незаконними.

Водночас компанія Chevron Corp продовжує видобуток венесуельської нафти в межах ліцензії, виданої Міністерством фінансів США.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про “загальну та повну” блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її портів.

Трамп повідомив, що Венесуела нібито повністю оточена найбільшою військово-морською армадою в історії Південної Америки, яка, за його словами, лише збільшуватиметься.

Президент США звинуватив режим Ніколаса Мадуро у використанні нафтових ресурсів країни для фінансування злочинної діяльності, зокрема наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

У зв’язку з цим Трамп заявив про запровадження повної блокади підсанкційних нафтових танкерів, пов’язаних із Венесуелою.