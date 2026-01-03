Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой на неопределенный срок, пока в стране не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Об этом во время пресс-конференции в своей резиденции Mar-a-Lago во Флориде заявил президент США Дональд Трамп.

США будут управлять Венесуэлой

По словам Трампа, Америка должна взять на себя управление Венесуэлой, чтобы гарантировать, что следующий президент будет заботиться о своем народе.

– Мы будем управлять страной до тех пор, пока не обеспечим безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим, чтобы к власти пришел кто-то другой, и мы оказались в той же ситуации, что и в течение последних многих лет. Поэтому мы будем управлять страной, – заявил он.

Дональд Трамп не сообщил, сколько продлится срок переходного управления Венесуэлой, однако уточнил, что этим будут заниматься высокопоставленные американские чиновники, включая государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хэгсета.

Американский президент также заявил, что планирует разрешить нефтяным компаниям США взять под контроль энергетическую инфраструктуру Венесуэлы.

– Мы поручим крупным американским нефтяным компаниям вложить миллиарды долларов, отремонтировать разрушенную инфраструктуру, нефтяную инфраструктуру, и начать зарабатывать деньги для страны, – подчеркнул Дональд Трамп.

Предупреждение политикам Венесуэлы

Президент Дональд Трамп заявил, что эмбарго США на венесуэльскую нефть остается в силе после задержания Николаса Мадуро.

– Очень важно, что эмбарго на всю венесуэльскую нефть остается в силе. Американская армада остается на своих позициях, и Соединенные Штаты сохраняют все военные варианты, пока требования Соединенных Штатов не будут полностью выполнены и удовлетворены, – заявил президент.

По его словам, все политические и военные деятели Венесуэлы должны понимать, что судьба Мадуро может постигнуть и их, если они не будут справедливыми по отношению к своему народу.

Трамп подчеркнул, что устранение Мадуро стало поворотным моментом для страны, ведь “диктатор и террорист наконец-то ушел из Венесуэлы, люди свободны”.

Мадуро могли ликвидировать

Дональд Трамп также заявил, что американские военные могли убить венесуэльского лидера Николаса Мадуро во время операции, если бы это было необходимо.

– Это могло произойти. Он пытался добраться до безопасного места. Безопасное место – это сплошная сталь, и он не смог добраться до двери, потому что наши ребята были очень быстры, – сказал Трамп журналистам.

Источник : CNN