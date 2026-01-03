Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою невизначений термін, допоки в країні не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Про це під час пресконференції у своїй резиденції Mar-a-Lago у Флориді заявив президент США Дональд Трамп.

США керуватимуть Венесуелою

За словами Трампа, Америка повинна взяти на себе управління Венесуелою, щоб гарантувати, що наступний президент буде дбати про свій народ.

– Ми будемо керувати країною доти, доки не забезпечимо безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми не хочемо, щоб до влади прийшов хтось інший, і ми опинилися в тій самій ситуації, що й протягом останніх багатьох років. Тому ми будемо керувати країною, – заявив він.

Дональд Трамп не повідомив, скільки триватиме термін перехідного керування Венесуелою.

Американський президент також заявив, що планує дозволити нафтовим компаніям США взяти під контроль енергетичну інфраструктуру Венесуели.

– Ми доручимо великим американським нафтовим компаніям вкласти мільярди доларів, відремонтувати зруйновану інфраструктуру, нафтову інфраструктуру, і почати заробляти гроші для країни, – наголосив Дональд Трамп.

Попередження політикам Венесуели

Президент Дональд Трамп заявив, що ембарго США на венесуельську нафту залишається в силі після затримання Ніколаса Мадуро.

– Дуже важливо, що ембарго на всю венесуельську нафту залишається в силі. Американська армада залишається на своїх позиціях, і Сполучені Штати зберігають всі військові варіанти, доки вимоги Сполучених Штатів не будуть повністю виконані і задоволені, – заявив президент.

За його словами, всі політичні та військові діячі Венесуели повинні розуміти, що доля Мадуро може спіткати й їх, якщо вони не будуть справедливими до свого народу.

Трамп наголосив, що усунення Мадуро стало поворотним моментом для країни, адже “диктатор і терорист нарешті пішов з Венесуели, люди вільні”.

