Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели і її лідера Ніколаса Мадуро, у рамках якої Мадуро разом із дружиною були затримані й вивезені з країни.

Про це американський лідер повідомив у власній соцмережі.

Трамп про військову операцію у Венесуелі

За словами Трампа, операція проводилася спільно з американськими правоохоронними органами.

Він додав, що подробиці розкриють пізніше на пресконференції в Мар-а-Лаго о 11:00.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили телеканалу CBS News, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро нібито захопили підрозділи армійського спецназу США Delta Force.

За словами джерел, операція відбулася рано вранці у суботу, а безпосередню участь у ній брав елітний спецпідрозділ армії США, відомий як Дельта Форс.

Цей підрозділ раніше залучали до найрезонансніших спецоперацій США, зокрема у 2019 році саме Delta Force брала участь в операції, під час якої був ліквідований лідер терористичної організації Ісламська держава Абу Бакр аль-Багдаді.

Нагадаємо, що зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали гучні вибухи. Місцеві жителі чули звуки авіації і сирени.

Соцмережами почали ширитися відео з вибухами у різних частинах міста.

Влада Венесуели звинуватила США у військовій агресії і оголосила надзвичайний стан, активувавши плани національної оборони та звернувшись до міжнародних органів із вимогою засудити дії США.