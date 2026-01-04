Російська влада повідомила про атаку безпілотників на Москву та низку регіонів РФ, унаслідок чого запроваджували обмеження для роботи цивільної авіації та залучали екстрені служби.

Атака на Москву та інші регіони РФ: що відомо

За заявами мера Москви Сергія Собянін, у період з 18:37 3 січня до 00:30 4 січня за місцевим часом протиповітряна оборона нібито збила 21 безпілотник, що прямував у бік російської столиці.

Повідомляється, що уламки дронів падали в різних районах, а на місцях працювали аварійні та екстрені служби.

Інформацію про пошкодження або постраждалих російська сторона не оприлюднила.

На тлі повідомлень про атаку Росавіація тимчасово припиняла роботу московських аеропортів Внуково та Жуковський, а також летовищ у Ярославлі та Іваново, які розташовані на північ і північний схід від столиці РФ.

Авіаобмеження діяли протягом вечора та ночі, після чого польоти поступово відновлювали.

У Міноборони Росії заявили про нібито знищення 246 безпілотників над 14 регіонами РФ, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря, починаючи з 16:00 3 січня до 13:00 4 січня за місцевим часом.