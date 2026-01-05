В понедельник, 5 января, вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о Дельси Родригес

Дельси Родригес — 56-летняя адвокат, известная своими тесными связями с частным сектором и преданностью правящей партии.

Присягу она принесла перед своим братом Хорхе Родригесом, который возглавляет законодательное собрание национальной ассамблеи Венесуэлы.

Как пишет ВВС, Родригес была правой рукой Николаса Мадуро. В последнее время отстраненный президент не часто выезжал за границу, и именно Родригес играла ключевую роль во взаимодействии с союзниками Венесуэлы, в частности с Турцией, Китаем и Ираном.

США и Евросоюз ввели против нее санкции из-за нарушения прав человека и уничтожения демократии в Венесуэле.

Родригес неоднократно жестко критиковала Соединенные Штаты, активно защищая право Мадуро и его окружения реализовывать социалистические идеалы Уго Чавеса.

5 января Родригес во время обращения к президенту США Дональду Трампу призвала Соединенные Штаты к диалогу и работе над улучшением сотрудничества.

4 января Трамп заявил, что Родригес может заплатить “более высокую цену, чем Мадуро”, если она «не сделает то, что правильно».

Спецоперация США в Венесуэле

Напомним, 3 января США начали масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице страны Каракасу.

Целью операции было задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские военные вывезли в США вместе с его женой Силией Флорес.

Мадуро и Флорес инкриминируют участие в наркоторговле.