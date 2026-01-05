У понеділок, 5 січня, віце-президентка Венесуели Дельсі Родрігес склала присягу як виконувачка обов’язків президента країни.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про Дельсі Родрігес

Дельсі Родрігес – 56-річна адвокатка, яка відома своїми тісними зв’язками з приватним сектором та відданістю правлячій партії.

Зараз дивляться

Присягу вона склала перед своїм братом Хорхе Родрігесом, який очолює законодавчі збори національної асамблеї Венесуели.

Як пише ВВС, Родрігес була правою рукою Ніколаса Мадуро. Останнім часом усунутий президент не часто виїжджав за кордон, і саме Родрігес відігравала ключову роль у взаємодії з союзниками Венесуели, зокрема з Туреччиною, Китаєм та Іраном.

США та Євросоюз запровадили проти неї санкції через порушення прав людини та знищення демократії у Венесуелі.

Родрігес неодноразово жорстко критикувала Сполучені Штати, активно захищаючи право Мадуро та його оточення реалізовувати соціалістичні ідеали Уго Чавеса.

5 січня Родрігес під час звернення до президента США Дональда Трампа закликала Сполучені Штати до діалогу та роботи над покращенням співпраці.

4 січня Трамп заявив, що Родрігес може заплатити “вищу ціну, ніж Мадуро”, якщо вона “не зробить те, що правильно”.

Спецоперація США у Венесуелі

Нагадаємо, 3 січня США розпочали масштабну спецоперацію у Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці країни Каракасу.

Метою операції було затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого американські військові вивезли до США разом із його дружиною Сілією Флорес.

Мадуро та Флорес інкримінують участь у наркоторгівлі.

Окрім цього, Мадуро звинувачують у незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

Кроме того, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.