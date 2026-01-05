Сегодня утром отстраненного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес привезли из городского следственного изолятора в суд Нью-Йорка. Супругов сопровождали вооруженные агенты Управления по борьбе с наркотиками США.

Ряд американских СМИ опубликовали фото и видео транспортировки Мадуро в суд.

Транспортировка Мадуро в суд

Так, на фото и видеокадрах видно, как Николаса Мадуро из вертолета выводят вооруженные федеральные агенты и ведут в здание суда, где планируется объявить ему ряд обвинений.

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Обвинения против Мадуро

В субботу Министерство юстиции США обнародовало новую версию обвинительного акта против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес, сына Николаса Мадуро Герры и ряда венесуэльских чиновников.

Так, федеральные прокуроры Нью-Йорка утверждают, что в течение как минимум 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли своими должностями и коррумпировали легитимные институты, чтобы импортировать тонны кокаина в Соединенные Штаты.

Мадуро, занимая различные государственные должности, предоставлял венесуэльские дипломатические паспорта наркоторговцам, обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетам, которые использовались для отмывания денег от наркобизнеса из Мексики в Венесуэлу, говорится в обвинительном акте.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro arrives at a Manhattan heliport, as he heads towards a New York City courthouse for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism and drug trafficking. Follow live updates: https://t.co/XHvK4aCk1u pic.twitter.com/jVGlw9byZo — ABC News (@ABC) January 5, 2026

Обвинения против Флорес

Силию Флорес обвиняют в том, что в 2007 году она получила сотни тысяч долларов взятки за организацию встречи между крупным наркоторговцем и директором Национального антинаркотического управления Венесуэлы.

Как утверждается в обвинительном акте американских прокуроров, за время незаконного оборота кокаина в период с 2004 по 2015 год Мадуро и Флорес совместно отдавали приказы на похищение, избиение и убийство тех, кто был им должен деньги за наркотики или подрывал их деятельность по незаконному обороту наркотиков.

Операция по захвату Мадуро

По информации источников, Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес 3 января американские спецназовцы и военные вытащили из спальни посреди ночи. Операцию провели, когда супруги спали.

Через несколько часов президент Дональд Трамп опубликовал фотографию Мадуро на борту военного корабля USS Iwo Jima. На глазах Мадуро была черная маска, а на голове – наушники.

После этого Мадуро и Флорес доставили на американскую военную базу в Гуантанамо-Бей, а там пересадили на самолет.

Потом Мадуро видели, когда он выходил из самолета на базе Национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке, где его сопровождали более десятка федеральных агентов. Затем его доставили вертолетом в Манхэттен, а оттуда – в городской следственный изолятор в Бруклине.

В Венесуэле временно исполнять обязанности президента после задержания Николаса Мадуро будет вице-президент Делси Родригес.

Источник : CNN