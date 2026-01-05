Мадуро з дружиною не визнають своєї провини на суді в Нью-Йорку
- Ніколас Мадуро під час першого слухання в суді США заявив, що є президентом Венесуели, військовополоненим і що його затримали у власному будинку в Каракасі.
- Мадуро та його дружину обвинувачують в організації наркокартелю та злочинній змові, наступне судове засідання призначене на 17 березня.
У понеділок, 5 січня, усунутий президент Венесуели Ніколас Мадуро у своїх перших публічних словах у суді заявив, що він є “президентом Венесуели”, “військовополоненим”, а також повідомив, що його “затримали в його будинку в Каракасі”.
Про це повідомляє Sky News.
Мадуро заперечив свою провину на суді
– Я не винен, я порядна людина, я все ще президент своєї країни, – заявив він.
Дружина Мадуро, Сілія Флорес, також заперечила свою провину за висунутими звинуваченнями та заявила, що вона “абсолютно невинна”.
Відповіді Сілії Флорес і Ніколаса Мадуро звучали іспанською мовою, після чого їх перекладали.
Згодом Мадуро погодився на запропоновану судом консультацію з “консульськими посадовими особами”.
Судове слухання завершилося. Суддя повідомив, що наступне засідання призначене на 17 березня.
Нагадаємо, 3 січня армія США провела у Каракасі спецоперацію із захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини. У понеділок їх передали до суду Нью-Йорка у США.
США висунули такі обвинувачення Мадуро та його дружині:
- змова з метою наркотероризму;
- змова з метою ввезення кокаїну;
- володіння кулеметами та вибуховими пристроями;
- змова з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти США.