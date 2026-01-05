Глава США Дональд Трамп не верит в то, что по резиденции президента РФ Владимира Путина был нанесен удар.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

Трамп о заявлениях о якобы атаке на резиденцию Путина

Во время беседы с прессой Трампу напомнили о его возмущении информацией о возможном ударе по резиденции Путина.

Сейчас смотрят

Теперь президент США отметил, что не верит в сам факт такой атаки.

– Я не верю, что этот удар был нанесен, – заявил Трамп.

Он пояснил, что впервые услышал о якобы атаке из слов Владимира Путина, однако тогда никаких подтверждений этой информации не было.

– Он (президент РФ Владимир Путин, – Ред.) сказал, что его дом подвергся нападению. Теперь, когда мы смогли это проверить, мы не верим, что это произошло, – отметил президент США.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области и пригрозил Украине “ответным ударом”.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления ложью и подчеркнул, что Кремль может использовать подобные сообщения для оправдания новых атак по Украине, в частности по Киеву.

В свою очередь Дональд Трамп заявлял, что не имеет подтвержденной информации о возможной атаке на резиденцию Владимира Путина, и пообещал выяснить обстоятельства.

Однако во время общения с журналистами Трамп подчеркивал, что считает такие действия неприемлемыми в нынешней ситуации, и заявлял, что “сейчас не время для таких шагов”.