Очільник США Дональд Трамп не вірить у те, що по резиденції президента РФ Володимира Путіна було завдано удару.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту літака дорогою з Флориди до Вашингтона.

Трамп про заяви щодо нібито атаки на резиденцію Путіна

Під час розмови з пресою Трампу нагадали його обурення інформацією про можливий удар по резиденції Путіна.

Тепер президент США зазначив, що не вірить у сам факт такої атаки.

– Я не вірю, що цього удару було завдано, – заявив Трамп.

Він пояснив, що вперше почув про нібито атаку зі слів Володимира Путіна, однак тоді жодних підтверджень цієї інформації не було.

– Він (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) сказав, що його будинок зазнав нападу. Тепер, коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося, – зазначив очільник США.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна в Новгородській області та пригрозив Україні “ударом у відповідь”.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви брехнею та наголосив, що Кремль може використовувати подібні повідомлення для виправдання нових атак по Україні, зокрема по Києву.

Своєю чергою Дональд Трамп заявляв, що не має підтвердженої інформації про можливу атаку на резиденцію Володимира Путіна, та пообіцяв з’ясувати обставини.

Однак під час спілкування з журналістами Трамп наголошував, що вважає такі дії неприйнятними в нинішній ситуації, та заявляв, що “зараз не час для таких кроків”.