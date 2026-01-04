Щонайменше 16 людей загинули під час заворушень в Ірані, що тривають вже тиждень.

Протести через стрімке зростання інфляції поширилися по всій країні, спричинивши жорстокі сутички між демонстрантами та силами безпеки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисні організації.

Зараз дивляться

Реакція влади Ірану і погрози Трампа

Про загиблих та затриманих протягом тижня повідомляли як державні ЗМІ, так і правозахисні групи, хоча цифри різняться.

Протести стали наймасштабнішими за три роки. Високопосадовці реагували м’якше, ніж під час деяких попередніх хвиль заворушень, в момент коли Ісламська Республіка перебуває в уразливому становищі на тлі розбитої економіки та наростаючого міжнародного тиску.

Президент Масуд Пезешкіян закликав Міністерство внутрішніх справ застосувати “доброзичливий і відповідальний” підхід до протестувальників, заявивши, що “суспільство не можна переконати чи заспокоїти силовими методами”.

Ця риторика є найбільш примирливою з тих, які досі використовувала іранська влада. Цього тижня вона визнала економічні труднощі та пообіцяла діалог, навіть коли сили безпеки придушували публічні протести на вулицях.

Президент США Дональд Трамп погрожував прийти на допомогу протестувальникам у разі насильства. Він заявив, що “ми готові й чекаємо команди”, не уточнюючи, які саме дії розглядаються.

Це попередження викликало відповідні погрози з боку іранських чиновників, які пообіцяли завдати удару по американських військах у регіоні. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран “не поступиться ворогу”.

Кількість загиблих мітингувальників

Курдська правозахисна організація Hengaw повідомила про загибель щонайменше 17 людей з початку протестів. За даними HRANA, мережі правозахисників, загинуло щонайменше 16 осіб, ще 582 людини заарештували.

Начальник іранської поліції Ахмад-Реза Радан розповів державним ЗМІ, що останні два дні силовики арештовували організаторів протестів. За його словами, “затримано велику кількість лідерів, які координували дії через інтернет”.

Поліція повідомила, що лише в столиці Тегерані заарештували 40 людей за публікацію “фейкових постів” про протести, які, на думку влади, дезінформують суспільство.

Географія протестів та масштаб заворушень

Найжорстокіші сутички сталися в західних регіонах Ірану, хоча протести та зіткнення з поліцією також відбувалися в Тегерані, центральних областях та південній провінції Белуджистан.

У суботу ввечері губернатор міста Кум – релігійного центру іранського шиїтського духовенства – повідомив про загибель двох людей під час заворушень. За його словами, одна з жертв загинула від вибуху саморобного вибухового пристрою.

Державне агентство Tasnim повідомило, що влада затримала адміністратора соцмереж, які закликали людей виходити на протести.

Економічна криза як причина протестів

Протести розпочалися тиждень тому. Спочатку на них вийшли торговці з базарів та власники магазинів, потім приєдналися студенти, а згодом хвиля невдоволення охопила провінційні міста.

У деяких містах протестувальники вигукували гасла проти духовної влади Ірану.

Країна переживає важку економічну кризу: з березня інфляція перевищила 36%, а національна валюта ріал втратила половину вартості до долара. Це значно погіршило життя звичайних іранців.

Міжнародні санкції через ядерну програму Ірану знову діють, уряд не справляється з постачанням води та електрики по всій країні, а міжнародні фінансові організації прогнозують економічний спад у 2026 році.

У суботу Хаменеї заявив, що влада готова до діалогу з протестувальниками, але “бунтівників треба поставити на місце”.

У неділю віце-президент Мохаммадреза Ареф визнав, що в країні є проблеми, але водночас застеріг: деякі сили намагаються використати протести у власних цілях.

– Ми очікуємо, що молодь не піддасться на провокації ворогів, – заявив Ареф у коментарі державним ЗМІ.