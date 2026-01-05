Венесуэла заявила о готовности к сотрудничеству с США
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пригласила правительство Соединенных Штатов к сотрудничеству над “повесткой дня”, которая, по ее словам, должна быть направлена на совместное развитие и мирное сосуществование.
Об этом сообщает CNN.
Делси Родригес о диалоге и международных отношениях с США
По словам Родригес, предложенная повестка дня предусматривает “совместное развитие в рамках международного права для укрепления прочного сосуществования общин”.
Она также подчеркнула, что Венесуэла будет уделять приоритетное внимание движению к “сбалансированным и уважительным международным отношениям” с США и странами региона.
В обращении, адресованном непосредственно президенту США Дональду Трампу, Родригес заявила:
— Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы.
Она также добавила, что Венесуэла “имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее”.
По данным СМИ, последние заявления Родригес свидетельствуют об изменении тона официального Каракаса — ранее она резко критиковала действия США и обвиняла Вашингтон в “жестоком применении силы” в отношении венесуэльского руководства.
Напомним, что Делси Родригес временно передали полномочия президента Венесуэлы после задержания Николаса Мадуро.
Соответствующее решение приняла Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы с целью обеспечения административной непрерывности, стабильной работы государственных институтов и защиты суверенитета страны.