Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пригласила правительство Соединенных Штатов к сотрудничеству над “повесткой дня”, которая, по ее словам, должна быть направлена на совместное развитие и мирное сосуществование.

Делси Родригес о диалоге и международных отношениях с США

По словам Родригес, предложенная повестка дня предусматривает “совместное развитие в рамках международного права для укрепления прочного сосуществования общин”.

Она также подчеркнула, что Венесуэла будет уделять приоритетное внимание движению к “сбалансированным и уважительным международным отношениям” с США и странами региона.

В обращении, адресованном непосредственно президенту США Дональду Трампу, Родригес заявила:

— Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было посланием президента Николаса Мадуро, и сейчас это послание всей Венесуэлы.

Она также добавила, что Венесуэла “имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее”.

По данным СМИ, последние заявления Родригес свидетельствуют об изменении тона официального Каракаса — ранее она резко критиковала действия США и обвиняла Вашингтон в “жестоком применении силы” в отношении венесуэльского руководства.

Напомним, что Делси Родригес временно передали полномочия президента Венесуэлы после задержания Николаса Мадуро.

Соответствующее решение приняла Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы с целью обеспечения административной непрерывности, стабильной работы государственных институтов и защиты суверенитета страны.