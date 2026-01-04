В США начались массовые протесты из-за военной операции в Венесуэле
- После военной операции в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро в крупнейших городах США вспыхнули масштабные акции протеста.
- Митингующие в Вашингтоне, Нью-Йорке и других мегаполисах требуют прекратить вмешательство в дела Латинской Америки, опасаясь начала войны.
В США вспыхнули масштабные протесты против военной операции американского президента Дональда Трампа в Венесуэле, захвата ее лидера Николаса Мадуро и его жены.
Протесты в США из-за операции в Венесуэле
Как пишет издание CNN, многие американцы выразили разочарование по поводу приближения возможной войны и кровопролития из-за нефти.
В частности, в Вашингтоне десятки людей собрались у Белого дома с плакатами, на которых было написано:
- нет войне с Венесуэлой;
- нет крови за нефть;
- США, не трогайте Латинскую Америку.
По информации журналистов, американские протестующие пели и держали в руках венесуэльские флаги.
В Нью-Йорке участники митингов собрались на площади Times Square перед пунктом вербовки армии США, держа плакаты против войны в Венесуэле.
В Бостоне протестующие скандировали различные лозунги и держали плакаты с надписями:
- больше никакой крови за нефть;
- руки прочь от венесуэльской земли;
- Венесуэла — не проблема, проблема — империя;
- нет войне с Венесуэлой.
В Миннеаполисе американцы, несмотря на мороз, вышли на протест, размахивая венесуэльским флагом.
Кроме этого, отмечают журналисты, небольшие по масштабу акции протеста прошли в Атланте. В то же время в Чикаго и Лос-Анджелесе запланированы новые акции.
Совет Безопасности ООН соберется на заседание 5 января, чтобы обсудить обострение ситуации в Венесуэле после военных действий США и задержания лидера страны Николаса Мадуро.
3 января сенатор-республиканец Майк Ли после разговора с американским государственным секретарем Марком Рубио заявил, что задержание Мадуро означает завершение активных действий США в Венесуэле, а дальнейших операций Вашингтон не ожидает.