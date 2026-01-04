В США вспыхнули масштабные протесты против военной операции американского президента Дональда Трампа в Венесуэле, захвата ее лидера Николаса Мадуро и его жены.

Протесты в США из-за операции в Венесуэле

Как пишет издание CNN, многие американцы выразили разочарование по поводу приближения возможной войны и кровопролития из-за нефти.

В частности, в Вашингтоне десятки людей собрались у Белого дома с плакатами, на которых было написано:

Сейчас смотрят

нет войне с Венесуэлой;

нет крови за нефть;

США, не трогайте Латинскую Америку.

По информации журналистов, американские протестующие пели и держали в руках венесуэльские флаги.

В Нью-Йорке участники митингов собрались на площади Times Square перед пунктом вербовки армии США, держа плакаты против войны в Венесуэле.

В Бостоне протестующие скандировали различные лозунги и держали плакаты с надписями:

больше никакой крови за нефть;

руки прочь от венесуэльской земли;

Венесуэла — не проблема, проблема — империя;

нет войне с Венесуэлой.

В Миннеаполисе американцы, несмотря на мороз, вышли на протест, размахивая венесуэльским флагом.

Кроме этого, отмечают журналисты, небольшие по масштабу акции протеста прошли в Атланте. В то же время в Чикаго и Лос-Анджелесе запланированы новые акции.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание 5 января, чтобы обсудить обострение ситуации в Венесуэле после военных действий США и задержания лидера страны Николаса Мадуро.

3 января сенатор-республиканец Майк Ли после разговора с американским государственным секретарем Марком Рубио заявил, что задержание Мадуро означает завершение активных действий США в Венесуэле, а дальнейших операций Вашингтон не ожидает.