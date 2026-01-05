Венесуела заявила про готовність до співпраці зі США
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес запросила уряд Сполучених Штатів до співпраці над “порядком денним”, який, за її словами, має бути спрямований на спільний розвиток і мирне співіснування.
Про це повідомляє CNN.
Делсі Родрігес про діалог і міжнародні відносини зі США
За словами Родрігес, запропонований порядок денний передбачає “спільний розвиток у межах міжнародного права для зміцнення міцного співіснування громад”.
Вона також наголосила, що Венесуела надаватиме пріоритет руху до “збалансованих та шанобливих міжнародних відносин” зі США та країнами регіону.
У зверненні, адресованому безпосередньо президенту США Дональду Трампу, Родрігес заявила:
— Президенте Дональде Трамп: наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели.
Вона також додала, що Венесуела “має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє”.
За даними ЗМІ, останні заяви Родрігес свідчать про зміну тону офіційного Каракаса — раніше вона різко критикувала дії США та звинувачувала Вашингтон у “жорстокому застосуванні сили” щодо венесуельського керівництва.
Нагадаємо, що Делсі Родрігес тимчасово передали повноваження президента Венесуели після затримання Ніколаса Мадуро.
Відповідне рішення ухвалила Конституційна палата Верховного суду Венесуели з метою забезпечення адміністративної безперервності, стабільної роботи державних інституцій та захисту суверенітету країни.