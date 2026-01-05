Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес запросила уряд Сполучених Штатів до співпраці над “порядком денним”, який, за її словами, має бути спрямований на спільний розвиток і мирне співіснування.

Про це повідомляє CNN.

Делсі Родрігес про діалог і міжнародні відносини зі США

За словами Родрігес, запропонований порядок денний передбачає “спільний розвиток у межах міжнародного права для зміцнення міцного співіснування громад”.

Вона також наголосила, що Венесуела надаватиме пріоритет руху до “збалансованих та шанобливих міжнародних відносин” зі США та країнами регіону.

У зверненні, адресованому безпосередньо президенту США Дональду Трампу, Родрігес заявила:

— Президенте Дональде Трамп: наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну. Це завжди було посланням президента Ніколаса Мадуро, і зараз це послання всієї Венесуели.

Вона також додала, що Венесуела “має право на мир, розвиток, суверенітет і майбутнє”.

За даними ЗМІ, останні заяви Родрігес свідчать про зміну тону офіційного Каракаса — раніше вона різко критикувала дії США та звинувачувала Вашингтон у “жорстокому застосуванні сили” щодо венесуельського керівництва.

Нагадаємо, що Делсі Родрігес тимчасово передали повноваження президента Венесуели після затримання Ніколаса Мадуро.

Відповідне рішення ухвалила Конституційна палата Верховного суду Венесуели з метою забезпечення адміністративної безперервності, стабільної роботи державних інституцій та захисту суверенітету країни.