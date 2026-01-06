Администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, работает над соглашением, которое хочет представить напрямую Гренландии в обход Дании.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Economist.

Соглашение США и Гренландии: что известно

Отмечается, что речь идет о так называемом Договоре о свободной ассоциации (COFA), соглашении, которое исторически распространялось на малые страны Тихоокеанского региона.

– COFA позволяет американским вооруженным силам свободно действовать в странах, подписавших соглашение, с дополнительным преимуществом в виде беспошлинной торговли. Датчане отрицают, что в Гренландии уже находится американская военная база, что дает дяде Сэму широкие возможности в ее деятельности, – говорится в материале.

Согласно условиям договора, четких ограничений по количеству войск, которые США могут развернуть в Гренландии, нет.

Однако значительное военное присутствие американских военных, вероятно, потребует согласия на это со стороны Дании.

Журналисты отмечают, что американские чиновники уже пытались проводить прямые переговоры с правительством Гренландии в обход датских властей, однако получили отказ.

– В любом случае, неоднократные заявления администрации по поводу Гренландии являются еще одним доказательством искренней ненависти Трампа к Европе. Хотя европейские лидеры пытаются преуменьшить угрозу, спор приобрел сюрреалистический характер. 5 января министр иностранных дел Германии подтвердил, что, несмотря ни на что, Гренландия будет подпадать под действие статьи 5 НАТО о гарантиях безопасности, только на этот раз против американских посягательств, – отмечает издание.

Со своей стороны гренландцы уже готовятся к так называемой трампианской буре и напоминают, что Гренландия находится в зоне действия Доктрины Монро.

Отметим, что Доктрина Монро – это фундаментальная внешнеполитическая доктрина США, провозглашенная президентом Джеймсом Монро в 1823 году, основанная на принципе взаимного невмешательства Европы и Америки во внутренние дела друг друга, известная лозунгом «Америка для американцев» (America for the Americans), которая, с одной стороны, предостерегала европейские государства от колонизации Америки, а с другой – закладывала основу для будущей экспансии США на континенте.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что если Дональд Трамп осуществит нападение на датский остров Гренландия, это будет означать конец альянса НАТО как системы безопасности, сформированной после Второй мировой войны.