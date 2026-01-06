Адміністрація президента США Дональда Трампа, ймовірно, працює над угодою, яку хоче представити напряму Гренландії в обхід Данії.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Economist.

Угода США та Гренландії: що відомо

Йдеться про так званий Договір про вільну асоціацію (COFA), угоду, яка історично поширювалася на малі країни Тихоокеанського регіону.

Зараз дивляться

– COFA дозволяє американським збройним силам вільно діяти в країнах, що підписали угоду, з додатковою перевагою у вигляді безмитної торгівлі. Данці заперечують, що в Гренландії вже є американська військова база, що дає дядьку Сему широкі можливості в її діяльності, – йдеться у матеріалі.

Згідно з умовами договору, чітких обмежень щодо кількості військ, які США можуть розгорнути в Гренландії, немає.

Однак значна військова присутність американських військових, ймовірно, вимагатиме згоди з боку Данії.

Журналісти зауважують, що американські чиновники вже намагались проводити прямі переговори з урядом Гренландії в обхід данської влади, однак отримали відмову.

– У будь-якому разі, неодноразові заяви адміністрації щодо Гренландії є ще одним доказом щирої ненависті Трампа до Європи. Хоча європейські лідери намагаються применшити загрозу, суперечка набула сюрреалістичного характеру. 5 січня міністр закордонних справ Німеччини підтвердив, що, незважаючи ні на що, Гренландія підпадатиме під дію статті 5 НАТО про гарантії безпеки, тільки цього разу проти американських посягань, – наголошує видання.

Зі свого боку гренландці уже готуються до так званої трампіанської бурі та нагадують, що Гренландія перебуває в зоні дії Доктрини Монро.

Зауважимо, що Доктрина Монро – це фундаментальна зовнішньополітична доктрина США, проголошена президентом Джеймсом Монро у 1823 році, що базувалася на принципі взаємного невтручання Європи та Америки у внутрішні справи один одного, відома гаслом Америка для американців (America for the Americans), яка, з одного боку, застерігала європейські держави від колонізації Америки, а з іншого – закладала підґрунтя для майбутньої експансії США на континенті.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що, якщо Дональд Трамп здійснить напад на данський острів Гренландія, це означатиме кінець блоку НАТО як системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.