Участники протестов в Иране, которые недавно вспыхнули из-за обвала национальной валюты и проблем в экономике, установили контроль над городами Абданан и Малекшахи.

Об этом сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НРОИ), пишет Fox News.

Захват двух городов в Иране протестующими

Отмечается, что сегодня два города на западе Ирана фактически были захвачены протестующими. Речь идет об Абданане и Малекшахи.

Также сообщается о демонстрациях, забастовках и уличных собраниях в десятках городов в нескольких провинциях Ирана.

Согласно сообщениям, в провинции Илам свидетели и правозащитные организации сообщили о применении слезоточивого газа внутри больницы имени Имама Хомейни, когда власти пытались арестовать раненых протестующих, доставленных из соседних городов.

Международная амнистия заявила, что нападение иранских сил безопасности на больницу в Иламе, где раненые протестующие ищут медицинской помощи или убежища, нарушает международное право.

Аналогичные сообщения поступили из Тегерана, где, по имеющимся данным, сотрудники сил безопасности были замечены, когда входили в больницу Сина, что вызвало страх среди пациентов и их семей.

Как ранее сообщало издание, причиной беспорядков стало сочетание обвала национальной валюты и проблемы в экономике, которые возникли в результате этого. То, что начиналось как забастовки рабочих и протесты торговцев против инфляции, переросло в масштабные уличные демонстрации и протесты.

Согласно последним сообщениям, часть Большого базара в Тегеране и крупные торговые центры в Мешхеде также были частично или полностью закрыты.

Американский сенатор Линдси Грэм предупредил иранское руководство, что продолжение насилия в отношении протестующих может иметь серьезные последствия. По его словам, лидеры иранского режима должны понимать, что они действуют на свой страх и риск.

Его заявления прозвучали после недавнего предупреждения американского президента Дональда Трампа к Ирану о возможном вмешательстве США в случае продолжения насилия и убийств протестующих.